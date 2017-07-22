Ассанж пытался лично предупредить Клинтон о хакерской атаке на Госдеп

В отрывке фильма об основателе WikiLeaks он вместе с помощницей пытался дозвониться до ведомства, чтобы помочь с угрозой кибератаки.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж звонил в Госдепартамент США, чтобы предупредить госсекретаря Хиллари Клинтон о кибератаке на электронные сети ведомства. Этому событию посвящён тизер-трейлер документального фильма "Риск". Премьера состоится на телеканале Showtime в субботу.

— Действие фильма начинается с обычного телефонного звонка Ассанжа. Он звонит в Госдепартамент США и пытается лично поговорить с Хиллари Клинтон, чтобы предупредить её о том, что по всему Интернету разошлись пароли и файлы, — сообщает закадровый голос режиссёра документальной картины Лоры Пойтрас.

В небольшом отрывке фильма зритель видит помощницу Ассанжа и самого главу WikiLeaks. Девушка звонит в Посольство США и сообщает, что этот звонок очень срочный, так как у неё имеется информация, что внутренние данные Госдепартамента могут быть обнародованы. После очередной просьбы ожидания на другом конце провода трубку берёт сам Ассанж.

— Я хочу, чтобы было вам понятно: у нас нет проблем, проблемы у вас. И мы пытаемся помочь вам решить эти проблемы, — сообщает он в телефонную трубку.

Режиссёр Лора Пойтрас уже не первый раз работает над подобного рода фильмами. В 2014 году она сняла и представила зрителям фильм Citizenfour, рассказывающий об Эдварде Сноудене. Как сообщили в Showtime, работа над фильмом об Ассанже заняла у Пойтрас шесть лет.