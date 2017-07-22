В США десятилетний мальчик сбежал от полиции и угнал четвертое за месяц авто

Мальчик состоит в компании ребят 16-17 лет, однако за угоном последнего автомобиля стоял именно он.

Во Флориде полиция уже в четвертый раз за последние шесть недель арестовывает 10-летнего похитителя автомобилей. Как сообщают СМИ, последний раз юный похититель совершил злодеяние на следующий же день после очередного угона — он просто срезал маячок с коленки и вернулся к привычному занятию.

В полиции четвероклассника уже прозвали "мальчиком-вспышкой". Известно, что мальчик был задержан в компании более взрослых ребят, при этом за угоном стоял именно он: кресло было максимально придвинуто к рулю.

Правоохранители отмечают, что юного преступника отличает очень своенравный характер.

— Он хочет, чтобы на него обращали внимание, — сказали в полиции.