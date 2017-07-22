В США скончался 34-летний лауреат Пулитцеровской премии

Судмедэксперты выясняют причины смерти Джозефа Раго, полиция физических повреждений на его теле не обнаружила.

Политический обозреватель издания Wall Street Journal Джозеф Раго обнаружен мёртвым в своей квартире на Манхэттене. В редакции сообщили, что журналиста начали искать, когда тот не пришёл на работу.

The world has lost something extraordinary with the passing of Joe Rago. Was lucky to know such a kind and brilliant man. RIP, my friend. — Kimberley Strassel (@KimStrassel) 22 июля 2017 г.

Полиция сообщила, что не обнаружила на теле физических повреждений. Причину смерти обнародуют после медицинской экспертизы.

— Мы с тяжёлым сердцем подтверждаем смерть Джозефа Раго, великолепного журналиста и любимого друга. Джо и его семья в наших мыслях и молитвах, — сообщил редактор журнала Пол Гигот на своей редакционной странице.

К соболезнованиям присоединились друзья и коллеги Раго. Они оставляют соответствующие послания в соцсетях.

Раго получил Пулитцеровскую премию в 2011 году. Экспертный комитет высоко оценил его работу, в которой он подверг критике реформу здравоохранения Барака Обамы.

Джозеф Раго проработал в Wall Street Journal более 10 лет.