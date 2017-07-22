В США скончался 34-летний лауреат Пулитцеровской премии

Политический обозреватель издания Wall Street Journal Джозеф Раго обнаружен мёртвым в своей квартире на Манхэттене. В редакции сообщили, что журналиста начали искать, когда тот не пришёл на работу.
The world has lost something extraordinary with the passing of Joe Rago. Was lucky to know such a kind and brilliant man. RIP, my friend.— Kimberley Strassel (@KimStrassel) 22 июля 2017 г.
Полиция сообщила, что не обнаружила на теле физических повреждений. Причину смерти обнародуют после медицинской экспертизы.
— Мы с тяжёлым сердцем подтверждаем смерть Джозефа Раго, великолепного журналиста и любимого друга. Джо и его семья в наших мыслях и молитвах, — сообщил редактор журнала Пол Гигот на своей редакционной странице.
К соболезнованиям присоединились друзья и коллеги Раго. Они оставляют соответствующие послания в соцсетях.
Joe Rago was the best. https://t.co/aN8nx2ObAB via @WSJ— James Freeman (@FreemanWSJ) 21 июля 2017 г.
Раго получил Пулитцеровскую премию в 2011 году. Экспертный комитет высоко оценил его работу, в которой он подверг критике реформу здравоохранения Барака Обамы.
Джозеф Раго проработал в Wall Street Journal более 10 лет.
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