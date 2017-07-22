Трамп заявил, что его бывший пресс-секретарь натерпелся от "фейковых СМИ"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку Шона Спайсера с поста пресс-секретаря Белого дома и отметил, что его подчинённый во время работы столкнулся с некоторыми трудностями, но у него впереди блестящее будущее.
Sean Spicer is a wonderful person who took tremendous abuse from the Fake News Media - but his future is bright!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2017 г.
— Шон Спайсер — замечательный человек, которому ужасно досталось от лживых СМИ, но у него светлое будущее, — написал президент.
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