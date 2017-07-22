WP: Глава Минюста США в 2016 году обсуждал с Кисляком кампанию Трампа

В мае газета рассказала, что зять президента США якобы предлагал российскому дипломату создать тайный канал связи между государствами.

Издание Washington Post выступило с утверждением, что глава американского Минюста Джефф Сешнс в 2016 году якобы обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком предвыборную кампанию Дональда Трампа.

По данным газеты, которая ссылается на источники среди официальных лиц США, разговоры касались "отношений между странами в случае, если Трамп будет избран президентом", а также "отношения республиканца к вопросам, связанным с Россией".

Автор материала также отмечает, что в марте Сешнс опроверг информацию о каких-либо контактах с российскими представителями касательно предвыборной кампании Трампа.

В пресс-службе ведомства прокомментировали публикацию газеты, заявив, что информация о якобы перехваченном разговоре ничем не подтверждается.

— Естественно, я не могу давать комментарий относительно надёжности данных, которые, по словам анонимных источников, были перехвачены разведкой. Они абсолютно не подтверждены, Washington Post их не видел и мне их не предоставил, — заявила пресс-секретарь Минюста США.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения о "контактах" избирательного штаба Трампа с Россией. Ранее Washington Post уже "разоблачала" зятя президента США Джареда Кушнера, заявив о его предложении Сергею Кисляку установить тайный канал связи между США и РФ. Российский дипломат заявил, что не комментирует свои ежедневные контакты.