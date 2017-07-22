В Новой Зеландии из-за оползня город оказался отрезанным от остального мира

Власти Новой Зеландии объявили о чрезвычайном положении в трёх штатах. Город Данидин, где проживает около 120 000 человек, оказался отрезанным от остального мира из-за оползня. Кроме того, вода затопила главные улицы города. Попасть в населённый пункт можно только по воздуху, сообщает The Guardian.
Leith River in #Dunedin this morning (Source: Scarfie Weather) pic.twitter.com/uIoVX9aWk3— Edward O'Driscoll (@edwardodriscoll) 21 июля 2017 г.
Из-за стремительно поднимающегося уровня воды фермерам пришлось срочно переместить на более высокую территорию всё животное хозяйство. Часть жителей удалось эвакуировать. Для оказания помощи задействовано более 200 военнослужащих новозеландской армии.
I think this is something like the third once in two hundred years flood in Christchurch in the last four years pic.twitter.com/vsuolDS81i— Finn Jackson (@Finnsmemes) 22 июля 2017 г.
— Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал от погодных явлений на Южном острове. Пожалуйста, следуйте официальным советам и позаботьтесь друг о друге, — сообщил премьер-министр Новой Зеландии Билл Английский.
Not a good time to be farming/living on the Taieri Plain pic.twitter.com/7OcMUISc52— Grant Vickers (@Otago12) 22 июля 2017 г.
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