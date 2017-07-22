В Новой Зеландии из-за оползня город оказался отрезанным от остального мира

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В Новой Зеландии из-за оползня город оказался отрезанным от остального мира

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Власти Новой Зеландии объявили о чрезвычайном положении в трёх штатах. Город Данидин, где проживает около 120 000 человек, оказался отрезанным от остального мира из-за оползня. Кроме того, вода затопила главные улицы города. Попасть в населённый пункт можно только по воздуху, сообщает The Guardian.

Из-за стремительно поднимающегося уровня воды фермерам пришлось срочно переместить на более высокую территорию всё животное хозяйство. Часть жителей удалось эвакуировать. Для оказания помощи задействовано более 200 военнослужащих новозеландской армии.

— Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал от погодных явлений на Южном острове. Пожалуйста, следуйте официальным советам и позаботьтесь друг о друге, — сообщил премьер-министр Новой Зеландии Билл Английский.

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