Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в центральной Италии

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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в центральной Италии

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Фото: © REUTERS/Remo Casilli

По словам жителей соседних населённых пунктов, они также ощущали подземные колебания.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,2. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров в районе близ города Аматриче, который сильно пострадал в результате мощного землетрясения прошлого года. Тогда жертвами стихии стали 298 человек.

Жители ближайших населенных пунктов сообщили, что ощутили колебания земной поверхности. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее Лайф писал о мощном землетрясении, которое произошло у берегов Турции. Его магнитуда составила 6,7.

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