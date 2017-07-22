На севере Москвы подросток попал под электричку

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На севере Москвы подросток попал под электричку

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Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

16-летний Григорий С. погиб в районе железнодорожной платформы "Тимирязевская".

Подросток скончался до приезда скорой. Его сбил пригородный поезд, ехавший из области в Москву.

Причина ЧП устанавливается.

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