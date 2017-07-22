Домам культуры в российских сёлах выделят субсидии из бюджета

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Домам культуры в российских сёлах выделят субсидии из бюджета

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В правительстве отметили, что это решение направлено на развитие культурной сферы жизни в небольших поселениях.

Российское правительство утвердило изменения в порядок предоставления субсидий в поддержку муниципальных домов культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

— Государственной программой "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, — говорится в документе.

Уточняется, что субсидии будут выделяться ДК, расположенным в населённых пунктах, в которых проживает до 50 тысяч человек.

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