Домам культуры в российских сёлах выделят субсидии из бюджета

В правительстве отметили, что это решение направлено на развитие культурной сферы жизни в небольших поселениях.

Российское правительство утвердило изменения в порядок предоставления субсидий в поддержку муниципальных домов культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

— Государственной программой "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, — говорится в документе.

Уточняется, что субсидии будут выделяться ДК, расположенным в населённых пунктах, в которых проживает до 50 тысяч человек.