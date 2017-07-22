В Австралии умерла самая старая в мире бегемотиха Сьюзи

Животному было 49 лет. А всего несколько дней назад в зоопарке на Филиппинах скончалась 65-летняя бегемотиха Берта (после этого звание "старейшей" и перешло к Сьюзи).

Сотрудники зоопарка Аделаиды в Австралии сообщили о смерти старейшей бегемотихи в мире. Печальное известие появилось на официальной странице зоопарка в "Фейсбуке". Подробности рассказало издание Daily Mail.

На момент смерти Сьюзи было 49 лет. В зоопарке она "проработала" 42 года. Известно, что в последнее время животное страдало от многих возрастных заболеваний.

— Наша команда медиков внимательно следила за Сьюзи и лечила ее. Недавно состояние бегемотихи ухудшилось, и мы решили, что вариантов дальнейшего лечения уже не осталось, — пояснил ветеринар зоопарка Дэвид МакЛелланд.

Он добавил, что дожить почти до 50 лет — это очень солидно для бегемота.

Сьюзи родилась в сиднейском зоопарке Таронга в 1967 году. В 1975 году ее перевезли в Аделаиду вместе с "супругом" Брутом. Брут жив до сих пор, он считается самым старым бегемотом в Австралии.