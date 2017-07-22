В Японии прошёл парад в честь русского вице-адмирала Путятина

Все участники шествия впервые были одеты в историческую форму российского флота XIX века.

Жители японской рыбацкой деревушки Хэда устроили парад в память о русском вице-адмирале Ефимии Путятине, который заключил первый договор о двустороннем сотрудничестве между Россией и Японией. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит заметить, что шествие проходило на улице, названной в честь вице-адмирала в рамках летнего праздника "Минато мацури", который посвящён порту.

Напомним, что в 2016 году в ходе встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский лидер получил в подарок от Абэ репродукцию картины в японском стиле "Прибытие Путятина".