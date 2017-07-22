Нефть подешевела почти на 3% накануне встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть снижаются, так как инвесторы ожидают встречу министерского комитета ОПЕК+. В последний раз стоимость нефти Brent опускалась ниже $48 за баррель 13 июля.

Стоимость контрактов на североморскую нефть Brent с поставкой в сентябре опускалась почти на 3 процента — до $47,99 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость нефти Brent была ниже $48 за баррель 13 июля. Цена контрактов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре также снижалась на 2,77 процента — до 45,62 доллара за баррель.

На фоне понижения цен на чёрное золото курсы валют, напротив, поползли вверх. Такое снижение цен на нефть связывают с грядущей встречей министерского комитета ОПЕК+ (Организация стран — экспортёров нефти).