Бутылка вина вместо эстафетной палочки. В Крыму прошёл необычный забег

Всего в спортивном соревновании в Коктебеле приняли участие четыре команды отечественных виноделов. Первыми к финишу пришли представители Кубани.

Сегодня в Крыму в рамках фестиваля In Vino Veritas состоялась винная эстафета. Подробности и фото с мероприятия появились на официальной странице In Vino Veritas в "Фейсбуке".

Известно, что длина дистанции составила 1 километр 380 метров. Команда виноделов Кубани, которая выиграла в забеге, пробежала эстафету за пять минут.

Организаторы фестиваля отмечают, что в процессе соревнования не было разбито ни одной бутылки вина, несмотря на то, что участники постоянно держали их в руках, бежали с ними и быстро передавали друг другу.

Напомним, фестиваль In Vino Veritas проходит в Коктебеле с 21 по 23 июля. На сайте мероприятия говорится, что его цель — "рассказать широкой аудитории о крымских винах и кухне профессионально".