США могут ввести жёсткие экономические санкции против Венесуэлы

В случае принятия решения о введении ограничительных мер южноамериканская страна столкнётся с серьёзными проблемами при экспорте нефти.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на одного из высокопоставленных сотрудников Белого дома, чьё имя не называется, Соединённые Штаты могут в ближайшее время ввести жёсткие экономические санкции в отношении Венесуэлы, которые серьёзно затронут нефтяную промышленность южноамериканской страны.

По данным издания, в настоящий момент этот вопрос активно обсуждается американским правительством. В случае введения санкций Венесуэла столкнётся с серьёзными ограничениями по экспорту нефти.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможном введении санкций против Венесуэлы.