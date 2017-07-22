В Москве временно закроют участок Сокольнической линии метро

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, это связано с проведением работ по капитальному ремонту пути.

В воскресенье, 23 июля, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Сокольнической линии от станции "Комсомольская" до станции "Парк культуры". Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути.

Так, в течение всего дня движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках "Бульвар Рокоссовского" — "Комсомольская" и "Парк культуры" — "Саларьево".

Таким образом, для пассажиров будут временно закрыты на вход и выход станции "Красные ворота", "Чистые пруды", "Лубянка", "Охотный Ряд", "Библиотека им. Ленина" и "Кропоткинская". Станции "Парк культуры" и "Комсомольская" будут временно работать как конечные с пересадками на одноимённые станции Кольцевой линии.

Отметим, что работа станций возобновится 24 июля в 5 часов 30 минут.