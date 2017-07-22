Спецкор украинского издания "Страна" погибла в ДТП под Одессой

Сегодня утром, около 04:30, в Одесской области, неподалёку от села Троицкого, погибла украинская журналистка Стася Рафал. Официальное сообщение о её смерти появилось на сайте "Страны.ua".
В аварии погибла специальный корреспондент "Страны" Стася Рафал https://t.co/KRCXrp8P7Z #новости— СТРАНА.ua (@stranaua) 22 июля 2017 г.
Известно, что микроавтобус врезался в грузовик, внезапно затормозивший на средней полосе трассы. В момент аварии Стася, сидевшая на пассажирском месте, вместе с креслом вылетела на дорогу.
Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки. Подробности ДТП уточняются.
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