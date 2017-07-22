Сара Сандерс вступила в должность пресс-секретаря Белого дома

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Сара Сандерс вступила в должность пресс-секретаря Белого дома

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Ранее Сандерс занимала должность заместителя главы пресс-службы администрации президента.

Сегодня назначенная на пост пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс официально вступила в эту должность. Об этом говорится на официальном сайте администрации президента США.

— Президент Дональд Трамп повысил Сару Сандерс в должности до пресс-секретаря Белого дома, — заявили в Белом доме.

Напомним, что экс-глава пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа — Шон Спайсер — подал в отставку из-за назначения Энтони Скарамуччи на пост директора по связям с общественностью Белого дома.

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