Под Волгоградом студент убил ребёнка девушки за отказ в близости

17-летний студент был задержан спустя несколько часов после преступления, в содеянном он сознался.

В Волгоградской области задержан 17-летний студент колледжа по подозрению в избиении девушки, отказавшей ему в интимной близости, а также убийстве её новорождённой дочери. Об этом сообщает в субботу региональное управление МВД РФ.

Вечером пятницы 19-летняя девушка, жительница города Камышина, выпивала у себя дома с двумя приятелями, а также, как говорится в сообщении, принимала токсичные вещества. Один из гостей, 17-летний студент колледжа стал склонять молодую женщину к близости, но, получив отказ, "накинулся на нее с кулаками", а затем, услышав детский плач, трижды ударил ее одномесячного ребенка по голове.

Второй гость вызвал скорую помощь. Пострадавшие были госпитализированы с травмами головы, но спасти жизнь младенцу не удалось.

Подозреваемый был задержан спустя несколько часов после преступления, в содеянном он сознался. В отношении него возбуждено уголовное по статье "Убийство малолетнего".