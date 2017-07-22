Центробанк дал разъяснение Генпрокуратуре по банку "Югра"

В настоящий момент выбранные банки-агенты начали выплату средств вкладчикам кредитной организации.

ЦБ РФ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку "Югра", где была назначена временная администрация. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

— Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО банк "Югра" и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов, — говорится в сообщении регулятора.

Ранее Центробанк ввёл трёхмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и ввёл в банке временную администрацию сроком на полгода.

После этого Генпрокуратура РФ направила в Банк России требование об отмене этих приказов.

Стоит заметить, что банки-агенты 20 июля уже начали выплачивать вкладчикам банка "Югра" денежные средства, которые были застрахованы АСВ.