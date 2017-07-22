В Федерации синхронного плавания России не поддержали переименование вида спорта

Решение о переименовании синхронного плавания в артистическое принял конгресс Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште.

В Федерации синхронного плавания РФ уверены, что переименование синхронного плавания в артистическое не повысит интереса к этому виду спорта, а также будет немного затратным. Об этом Лайфу сообщила вице-президент Федерации синхронного плавания РФ Татьяна Покровская.

— К этому все наши представители относились отрицательно. Нас вполне устраивало название нашего вида спорта — синхронное плавание. Но раз решили, значит, решили, дело не в этом, а в том, как дальше пойдёт жизнь в синхронном плавании, которое артистическое. Сути плавания это не меняет, — пояснила Покровская.

Также Покровская отметила, что смена названия будет довольно накладной, поскольку придётся менять логотипы, при этом на интерес к этому виду спорта вряд ли повлияет.

— Не думаю, — ответила она Лайфу. — У нас и так интерес большой к нашему виду спорта.

Новое название не пришлось по душе и самим синхронисткам. Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина также считает, что сути спорта смена одного слова в названии не изменит.

— Мне не нравится. Мне кажется, что сильно ничего не изменится. Насколько я знаю, в России останется то же название, — рассказала спортсменка Лайфу. — Наверное уже привыкла, 21 год заниматься синхронным плаванием, а теперь как будто в другой вид спорта. Но от названия суть не поменяется.

Такое же мнение выразила и Евгения Подберёзкина, четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию среди юниоров.

— Синхронное плавание так называется именно потому, что мы показываем синхронность, оно на слуху в отличие от артистического плавания, — заявила спортсменка Лайфу.

Напомним, решение о переименовании принял конгресс Международной федерации плавания (FINA). Голосование состоялось в Будапеште, где сейчас проходит чемпионат мира по водным видам спорта.