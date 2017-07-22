Бразильский ФК "Палмейрас" отсудил у ЦСКА €135 тыс. за продажу Вагнера Лава

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Бразильский ФК "Палмейрас" отсудил у ЦСКА €135 тыс. за продажу Вагнера Лава

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Вагнер Лав. Фото:© РИА Новости/Александр Вильф

Комиссия ФИФА в Цюрихе обязала ЦСКА выплатить 135 тысяч евро и компенсировать судебные издержки бразильскому футбольному клубу "Палмейрас" за продажу нападающего Вагнера Лава. Об этом сообщил Mash.

Известно, что ЦСКА продал спортсмена в 2013 году в китайский клуб "Шаньдун Лунэн". При этом, согласно международным футбольным правилам, процент от продажи игрока должен уйти в клуб, где его вырастили и воспитали. В данном случае таковым является "Палмейрас".

В результате армейцы должны выплатить бразильцам 135 тысяч евро, а также 10 тысяч за судебные издержки и ещё 20 тысяч пени за просрочку.

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