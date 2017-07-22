Корабль Черноморского флота "Пытливый" вошёл в Средиземное море

Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота "Пытливый" возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что экипаж судна после планового восстановления технической готовности и цикла задач боевой подготовки, взял курс на черноморские проливы.

Напомним, в конце ноября прошлого года "Пытливый" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, куда судно отправилось от берегов Крыма 25 мая.