На Украине задержали троих россиян за незаконное пересечение границы

Среди задержанных двое мужчин 39 и 27 лет, а также 15-летний подросток. Все они перешли границу пешком.

В Сумской области, Украина, задержали трёх граждан РФ за незаконное пересечение границы в обход установленных пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Россиян остановили в 10 метрах от российско-украинской границы, возле села Рясное. Среди задержанных двое мужчин 39 и 27 лет, а также 15-летний подросток. Все они перешли границу пешком. Задержанных доставили в пограничное подразделение.

На 27-летнего россиянина составлен административный протокол, 39-летний мужчина задержан для установления личности (у него при себе был только военный билет), после он также будет привлечён к административной ответственности. Несовершеннолетнего собираются передать службе по делам детей Краснопольской райгосадминистрации.