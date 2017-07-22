На Филиппинах продлили военное положение до конца года

Как сообщают местные СМИ, 261 депутат проголосовал за данную инициативу, 18 высказались против.

Филиппинские парламентарии одобрили продление военного положения на юге страны до 31 декабря текущего года. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

Отметим, что 261 депутат проголосовал за продление, 18 высказались против. Всего на заседании присутствовало 279 законодателей.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввёл военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей террористов группировкой. Основным местом боевых действий остаётся город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.