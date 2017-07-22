Полиция задержала школьников, организовавших сожжение флага РФ в Москве

В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до года тюрьмы.

Московские полицейские задержали двоих школьников, которые устроили сожжение флага России. Об этом сообщает паблик Mash.

В отношении 16-летнего Ильи П. и 18-летнего Михаила К. возбудили уголовное дело.

Напомним, что десять подростков сорвали флаг РФ с одного из офисов партии "Единая Россия" на западе Москвы, после чего разрисовали его свастикой, а потом сожгли.

После случившегося стражи порядка задержали всех участников сожжения флага, но после допроса их отпустили. Теперь главными подозреваемыми остаются лишь двое. Им грозит до года тюрьмы за надругательство над государственным флагом РФ.