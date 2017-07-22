Адвокат Алексея Учителя назвал пиаром сбор Поклонской подписей против "Матильды"

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что собрала 100 тысяч подписей граждан и 37 депутатов с просьбой принять меры в отношении фильма режиссёра Алексея Учителя.

Адвокат режиссёра Алексея Учителя Константин Добрынин назвал пиаром сбор подписей против фильма Алексея Учителя депутатом Госдумы Натальей Поклонской, а также заявил, что все необходимые проверки уже были проведены. Об этом он сообщил в беседе с Лайфом.

— Она занимается пиар-направлением. И занимается, в принципе, им неплохо, потому что ничего другого, похоже, делать не умеет, — заявил Добрынин Лайфу.

Адвокат также выразил мнение, что Поклонская вводит в заблуждение своих коллег по Госдуме, пользуясь их расположением.

— Есть такое понятие, как депутатская солидарность, такое зачастую происходит. Жалко, конечно, что она вводит коллег в заблуждение относительно истинных мотивов своих действий и пользуется их благодушием и хорошим к себе отношением. С правовой точки зрения это не влияет ровным счётом ни на что, потому что проверки уже были проведены, — пояснил адвокат.

Также, по словам Добрынина, сообщение Поклонской о сборе подписей может не совпадать с реальным положением дел.

— Вы знаете, она до этого говорила, что у неё 20 тысяч обращений зарегистрировано в аппарате Госдумы, однако, когда мы просили подтвердить это, в комиссии по этике нам ничего не ответили, — рассказал Добрынин.

Напомним, ранее на своей странице в "Фейсбуке" депутат Наталья Поклонская сообщила о том, что 37 депутатов подписали запрос о принятии мер по отношению к фильму "Матильда". Также депутат заявила, что к ней пришло 100 тысяч обращений от граждан об оскорблении их чувств.

Скандал вокруг фильма разгорелся в ноябре 2016 года. Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить "Матильду". По словам парламентария, лента оскорбила религиозные чувства граждан России и других стран. Картина режиссёра Алексея Учителя рассказывает об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма состоится 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат лента должна выйти 25 октября этого года.