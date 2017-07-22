Эксперт: Работа зоны деэскалации "Восточная Гута" обеспечит безопасность Дамаска

Соглашения о работе зоны деэскалации были подписаны сегодня в Каире представителями Минобороны РФ и сирийской оппозиции.

Работа зоны деэскалации снизит вероятность обстрелов Дамаска (столицы Сирии) и позволит населению Гуты заняться восстановлением своих домов и налаживанием жизни, заявил Лайфу военный эксперт Владимир Евсеев.

— Зона деэскалации в Восточной Гуте имеет принципиально важное значение. С этой зоны удалось вывести радикалов и членов их семей, был организован транспортный коридор в провинцию Идлиб. Введение этой зоны позволит снизить вероятность обстрелов Дамаска. Это также даст возможность мирному населению начать восстановление систем жизнеобеспечения. Это шаг к стабилизации, — пояснил Евсеев.

Он также предположил, как будет организовано функционирование зоны деэскалации.

— По-видимому, есть договорённость с местными вооружёнными формированиями, которые прекращают боевые действия. При этом я не думаю, что они сдадут оружие. Внутри зоны порядок, скорее всего, будут поддерживать вооружённые формирования, с которыми удалось договориться. Это первый шаг к внутреннему перемирию, — добавил эксперт.

Напомним, о подписании соглашений, касающихся Восточной Гуты, сообщили в Минобороны. Известно также, что в ближайшее время в зону деэксалации направят гуманитарный конвой.