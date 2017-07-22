Bloomberg: В ближайшие годы мировые страны поборются за "эксплуатацию" Луны

По данным агентства, уже раздаются призывы к ООН о разработке правил освоения спутника Земли, пока его не заполонили компании и отдельные туристы.

По данным Bloomberg, в связи с тем, что ряд стран и компаний планируют миссии на Луну, в ближайшее время на спутнике может начаться неконтролируемая добыча полезных ископаемых. Кроме того, с развитием технологий наш спутник могут "атаковать" состоятельные коммерческие туристы.

В исследовании отмечается, что в основе любой активности лежит "Договор о космическом пространстве" 1967 года. Согласно ему, космические объекты не подлежат суверенитету отдельных стран и не могут переходить в частную собственность. При этом несколько стран, в том числе США, приняли законы, в которых говорится, что частная собственность распространяется на добытые за пределами Земли ресурсы.

— Тенденция очевидна: ряд государств и компаний имеют грандиозные планы в отношении космоса. Освоение Луны — это лишь одна из многих коммерческих и научных перспектив, — говорится в материале Bloomberg.

Напомним, 21 июля исполнилось уже 48 лет с того момента, как астронавты NASA Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность спутника Земли. Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's продали мешочек с лунной пылью за 1,8 млн долларов.