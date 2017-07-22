В центре Москвы 23 июля временно ограничат движение транспорта

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В центре Москвы 23 июля временно ограничат движение транспорта

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Так, нельзя будет проехать по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также по проспекту Академика Сахарова от Тургеневской площади до улиц Садовой-Спасской и Большой Лубянки.

Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в воскресенье, 23 июля, с 11:00 до 16:00 в связи с проведением согласованного с властями шествия "За свободный Интернет".

Как сообщили в пресс-службе столичного МВД, временно нельзя будет проехать по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также по проспекту Академика Сахарова от Тургеневской площади до улиц Садовой-Спасской и Большой Лубянки.

В связи с этим госавтоинспекция просит москвичей быть предельно осторожными и заранее выбирать маршруты движения.

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