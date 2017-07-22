Ford: Более 30% российских водителей засыпали за рулём во время движения

В исследовании отмечается, что если человек отдыхает меньше четырёх часов в сутки, то риск попадания в аварию увеличивается в 11,5 раза.

По данным Ford, 32% российских водителей хотя бы раз засыпали во время движения. В Европе таковых существенно меньше (около 20%). Более того, в ходе опроса в РФ около 4% автолюбителей заявили, что просыпались, только когда съезжали на обочину или попадали в аварию.

Аналитики компании утверждают, что только треть водителей предпочитает свернуть с дороги в момент усталости и поспать 20–30 минут. Ещё столько же пьют за рулём тонизирующие напитки (чай, кофе) и энергетики. 23% водителей отгоняют сон громкой музыкой, а 7% делают лёгкие физические упражнения. Остальные предпочитают жевать за рулём жвачку, грызть семечки, решать в уме логические задачки и проч.

Напомним, ранее аналогичное исследование проводил Фонд безопасного дорожного движения. Тогда было установлено, что водитель, который отдыхает менее пяти часов в сутки, имеет такой же риск попасть в аварию, как если бы он был пьян.