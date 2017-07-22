Российский лидер отметил, что благодаря победе гонщики ещё раз продемонстрировали непревзойдённые возможности российского автомобиля.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на ралли "Шёлковый путь", маршрут которого пролегал через РФ, Казахстан и Китай. Об этом говорится в официальной телеграмме главы государства.

— От души поздравляю вас с триумфальным выступлением на международном ралли "Шёлковый путь" 2017 года. Вы вновь продемонстрировали чемпионский характер и по праву заняли весь пьедестал почёта, — написал Путин в поздравительной телеграмме.

Российский лидер заметил, что своим успехом команда ещё раз продемонстрировала непревзойдённые возможности российского автомобиля КамАЗ.

— Желаю вам новых достижений и ярких побед, — добавил Владимир Путин.