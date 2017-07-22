В Битцевском парке обнаружили редких сирийских дятлов

Птицы уже начали вить гнезда, кроме того, экологи нашли в лесу молодую птицу, которая, вероятно, родилась уже в России. Всё это говорит о расширении ареала на север.

Необычный для России вид птиц заметили в Москве. Сирийский дятел начал вить гнёзда в Битцевском лесу, сообщает Мэрия Москвы.

Как говорится в сообщении, сирийский дятел похож на привычного для нас большого пёстрого дятла, но у него есть и свои характерные особенности. Так, чёрный ус у него не соединяется с чёрным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках.

Также в отличие от большинства сородичей, в основном питающихся насекомыми, сирийский дятел предпочитает растительную пищу. Ещё этот вид можно отличить по более высоким и не таким резким крикам.

— Появление этого южного вида в наших широтах говорит о расширении ареала на север. Во время учёта сотрудники Битцевского леса обнаружили молодую птицу, поэтому вполне вероятно, что она родилась уже здесь, — говорится на сайте мэрии.