Самолёт экстренно сел в Саратове из-за столкновения с птицей

Воздушное судно совершало рейс Пенза — Сочи. Столкновение с птицами произошло ещё при взлёте.

Самолёт Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Пенза — Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове из-за столкновения с птицей при взлёте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы авиакомпании Елену Воронову.

Сразу после взлёта экипаж услышал посторонние шумы и вибрацию в левом двигателе самолёта. Как позже выяснилось, из-за птицы были повреждены лопатки вентилятора левого двигателя воздушного судна. Воздушное судно было направлено на экстренную посадку и приземлилось в аэропорту Саратова в 01:15 по московскому времени в субботу.

На борту самолёта находилось 82 пассажира. Все они были размещены в здании аэровокзала и обеспечены напитками и горячим питанием. Через полтора часа они были отправлены в аэропорт Сочи, куда прибыли с пятичасовой задержкой — в 05:02 мск.