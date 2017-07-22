Под Рязанью 70 человек ищут сбежавшую из цирка обезьяну, которая укусила женщину

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Под Рязанью 70 человек ищут сбежавшую из цирка обезьяну, которая укусила женщину

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Фото: giphy.com

Для поиска животного используется легкомоторный самолёт, беспилотный летательный аппарат и тепловизор.

В Рыбновском районе Рязанской области обезьяна сбежала из передвижного цирка и укусила женщину, которая впоследствии была доставлена в ОКБ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Животное ищут спасатели, кинологи, полицейские, сотрудники администрации района, а также волонтёры, которые для гуманного отлова используют пневматические трубки с наркозом и ловушки. Для поиска используются легкомоторный самолёт, беспилотный летательный аппарат и тепловизор. Всего в операции участвуют более 70 человек.

В пресс-службе отметили, что примерное местонахождение животного установлено, однако поиски до сих пор продолжаются.

Сотрудники управления МЧС обращаются к жителям региона: в случае обнаружения обезьяны не нужно пытаться поймать животное самостоятельно — стоит сообщить о месте её нахождения по номеру "101" с мобильного телефона.

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