Эксперт рассказал, как правильно выбрать хороший арбуз

С точки зрения профессионала, большинство людей стараются выбрать ягоду покрупнее.

Заведующий лабораторией луковых и бахчевых культур ГНУ ВНИИ риса Виктор Лазько в интервью Лайфу рассказал, как правильно выбирать хороший арбуз на прилавках магазинов и рынках.

— Можно выбрать арбуз визуально и попросить разрезать его. Важно наличие яркой окраски и характерно выраженного рисунка для арбуза, — сказал Лазько.

Эксперт отмечает, что арбуз не должен иметь матовый цвет, а при лёгком постукивании от него должен исходить звонкий звук. Глухой звук означает, что арбуз перезрел.

Также Виктор Лазько отметил, что размер арбуза никак не влияет на его качество, а выбирать его нужно в зависимости от количества человек, которое собирается его есть.

— Если семья большая или собирается торжество — то нужен крупный арбуз. Есть сорта, которые не превышают размера 3–4 килограмма. А есть сорта по 20 килограммов — так называемые биг-размеры. В среднем арбуз покупают от 8 до 12 килограммов. На внутреннем подсознании мы сами стараемся взять большой арбуз, а не маленький, — говорит эксперт.

Также Лазько предостерёг всех любителей арбузов, что разрезанный плод можно хранить не больше одного дня при комнатной температуре. Однако арбуз довольно долго может храниться, если его держать в холодильнике.