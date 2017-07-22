Совфед предложил США узаконить присутствие своих войск на территории Сирии

По словам Франца Клинцевича, в мире уже ни для кого не секрет, что американские военные в САР находятся незаконно.

Сегодня первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил Вашингтону обратиться к официальному Дамаску, чтобы узаконить пребывание своих военных на территории Сирии.

Совет Федерации РФ предложил США узаконить присутствие своих военных в Сирии Фото: © Flickr/World Armies

— Почему бы не сделать следующий шаг, легитимизировав своё присутствие в этой стране? Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует, — сказал Клинцевич в разговоре с журналистами.

Также сенатор добавил, что американский генерал Рэймонд Томас никого не удивил, заявив, что присутствие военнослужащих США на территории Сирии незаконно, так как об этом уже знает весь мир.

— То, что признал американский генерал, уже давно ни для кого в мире не является секретом. США действительно не имеют никаких законных оснований находиться в Сирии, — сказал Клинцевич.

Напомним, что ранее генерал армии США заявил, что у его страны нет никаких законных оснований для нахождения американских военных на территории Сирии.