Сына "винного короля" Франции задержали за кражу пальто в Шереметьево

Сын известнейшего французского винодела ещё весной унёс из бизнес-зала аэропорта чужое пальто за 158 тысяч рублей.

Сын французского "винного короля" Жан-Поль Филипп Магре задержан в аэропорту "Шереметьево" за кражу пальто, сообщает телеграм-канал Mash. Оказалось, что сын известнейшего французского бизнесмена ещё весной унёс из бизнес-зала аэропорта чужое пальто за 158 тысяч рублей.

По данным издания, француз провёл некоторое время в камере, после чего признался в содеянном.

Бернар Магре — известный французский винодел, владелец виноградников по всему миру. Его бренд Bernard Magrez специализируется на создании редких вин.