Сына "винного короля" Франции задержали за кражу пальто в Шереметьево

Сын французского "винного короля" Жан-Поль Филипп Магре задержан в аэропорту "Шереметьево" за кражу пальто, сообщает телеграм-канал Mash. Оказалось, что сын известнейшего французского бизнесмена ещё весной унёс из бизнес-зала аэропорта чужое пальто за 158 тысяч рублей.
По данным издания, француз провёл некоторое время в камере, после чего признался в содеянном.
Бернар Магре — известный французский винодел, владелец виноградников по всему миру. Его бренд Bernard Magrez специализируется на создании редких вин.
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