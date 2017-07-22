Сына "винного короля" Франции задержали за кражу пальто в Шереметьево

Читайте также

Сына "винного короля" Франции задержали за кражу пальто в Шереметьево

118

Коллаж © L!FE  Фото: © РИА Новости / Илья Питалев, facebook.com

Сын известнейшего французского винодела ещё весной унёс из бизнес-зала аэропорта чужое пальто за 158 тысяч рублей.

Сын французского "винного короля" Жан-Поль Филипп Магре задержан в аэропорту "Шереметьево" за кражу пальто, сообщает телеграм-канал Mash. Оказалось, что сын известнейшего французского бизнесмена ещё весной унёс из бизнес-зала аэропорта чужое пальто за 158 тысяч рублей.

По данным издания, француз провёл некоторое время в камере, после чего признался в содеянном.

Бернар Магре — известный французский винодел, владелец виноградников по всему миру. Его бренд Bernard Magrez специализируется на создании редких вин.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!