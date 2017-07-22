Итальянский альпинист получил диплом посмертно: работу защитила его мама

Мать 22-летнего Луки Боргони, две недели назад погибшего при восхождении на вершину Маттерхорн в Альпах, защитила его дипломную работу в Туринском университете.

Боргони незадолго до кончины завершил обучение на факультете биологии и должен был защищать диплом по теме "Воздействие свекольного сока на спортивную активность человека на большой высоте". На похоронах молодого спортсмена преподаватели попросили его мать, учителя математики Кристину Джордану, прийти на защиту вместо сына.

По словам матери альпиниста, для неё "это было абсолютно естественно, ведь мы с Лукой по-настоящему дружили, и я знала всё о его жизни и о дипломной работе в частности". Что интересно, сама женщина собиралась получать второе образование в области биологии.

Перед защитой Джордана признавалась, что "6–7 минут защиты будут самым трудным временем в её жизни", но она "готовится с секундомером в руке".

Как пишут итальянские СМИ, Лука Боргони был талантливым альпинистом. В его планах было восхождение на Дхаулагири, седьмую по высоте вершину мира. Незадолго до смерти его группа должна была получить 8000 евро финансирования в качестве премии на конкурсе самых перспективных альпинистов страны.