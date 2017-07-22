Глава Приднестровья ушёл от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

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Глава Приднестровья ушёл от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

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Вадим Красносельский. Фото:© РИА Новости/ Алексей Куденко

В ходе общения с журналистами Вадим Красносельский не стал конкретизировать своё отношение к принадлежности Крыма. Выдержки из его интервью с журналистами были опубликованы на официальном сайте Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

— По Конституции Украины эта территория, бесспорно, украинская. А согласно Конституции Российской Федерации, Крым — это территория Российской Федерации. Ну что тут поделать? — сказал Красносельский.

Отметим, на днях газета The Washington Post опубликовала на своей странице в "Твиттере" карту Украины без Крыма.

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