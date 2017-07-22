Новейший бронеавтомобиль Buran представили на МАКС-2017

Бронеавтомобиль вмещает до 10 человек. Он оснащён четырёхцилиндровым дизельным мотором ЯМЗ-534 мощностью 99,2 кВт.

Новейший российский бронеавтомобиль Buran был представлен на автомобильном МАКС-2017. Сообщается, что автомобиль был создан компанией из Нижнего Новгорода всего за четыре месяца и может стать конкурентом отечественного "Тигра".

Buran, как и "Тигр", оснащён ярославским четырёхцилиндровым дизельным мотором ЯМЗ-534. Только если у "Тигра" мощность составляет 158 кВт, то у Buran только 99,2 кВт.

Основное преимущество нового броневика — мощная броня, которой присвоен класс защиты 6А. Так, нижегородскую новинку не получится пробить даже винтовкой СВД.

Бронемобиль построен по принципу трансформера: он состоит из четырёх модулей, которые легко демонтировать, тем самым меняя его конструкцию. Броневик вмещает десять человек.