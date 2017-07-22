Новейший бронеавтомобиль Buran представили на МАКС-2017

Новейший российский бронеавтомобиль Buran был представлен на автомобильном МАКС-2017. Сообщается, что автомобиль был создан компанией из Нижнего Новгорода всего за четыре месяца и может стать конкурентом отечественного "Тигра".
Сравнение экспертов: броневики "Тигр" и BURAN#новостиhttps://t.co/buikhGlNws pic.twitter.com/VGwtMWxGrM— One Day Planet (@One_Day_Planet) 22 июля 2017 г.
Buran, как и "Тигр", оснащён ярославским четырёхцилиндровым дизельным мотором ЯМЗ-534. Только если у "Тигра" мощность составляет 158 кВт, то у Buran только 99,2 кВт.
Основное преимущество нового броневика — мощная броня, которой присвоен класс защиты 6А. Так, нижегородскую новинку не получится пробить даже винтовкой СВД.
Бронемобиль построен по принципу трансформера: он состоит из четырёх модулей, которые легко демонтировать, тем самым меняя его конструкцию. Броневик вмещает десять человек.
- Популярные
- По времени