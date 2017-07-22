Сирийские военные объявили о перемирии в Восточной Гуте

Армия оставила за собой право отвечать на любое проявление агрессии, в том числе и прибегнув к использованию огнестрельного оружия.

Сегодня сирийские вооружённые силы решили объявить о перемирии сразу в нескольких районах Восточной Гуты. Об этом сообщает SANA.

— Командование армии и вооружённых сил объявляет режим прекращения боевых действий в ряде районов Восточной Гуты в провинции Дамаск с 12:00 субботы, 22 июля 2017 года, — говорится в сообщении агентства.

Напомним, что ранее Минобороны РФ и сирийская оппозиция договорились о создании зоны деэскалации в Восточной Гуте. Целый ряд соглашений был подписан при посредничестве Египта.