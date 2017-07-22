Путин поздравил участников и организаторов Дня российского бокса

Глава государства отметил, что бокс воспитывает в спортсменах качества, необходимые в повседневной жизни и помогающие преодолевать трудности.

Сегодня президент России Владимир Путин направил поздравление участникам и организаторам Дня российского бокса. Праздник впервые отмечают в России 22 июля.

— Российские борцы неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса, — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Отметим, торжественные и развлекательные мероприятия по случаю Дня российского бокса проходят сегодня на Красной площади в Москве.