Путин поздравил участников и организаторов Дня российского бокса

Сегодня президент России Владимир Путин направил поздравление участникам и организаторам Дня российского бокса. Праздник впервые отмечают в России 22 июля.
— Российские борцы неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса, — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Отметим, торжественные и развлекательные мероприятия по случаю Дня российского бокса проходят сегодня на Красной площади в Москве.
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