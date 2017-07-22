Во Франции рекордно сократилось производство вина

Это обстоятельство связано с холодной и дождливой погодой, которая повлияла на урожай в Бордо, Шаранте, Лангедоке и Эльзасе.

Во Франции винопроизводство упало на 17% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что нынешний уровень производства вина стал на 16% меньше средних показателей за последние пять лет.

Напомним, в эти дни, с 21 по 23 июля, в Крыму проходит винный фестиваль In Vino Veritas. Сегодня утром в рамках праздника прошла необычная эстафета, в которой приняли участие отечественные виноделы.