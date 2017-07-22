Во Франции рекордно сократилось производство вина

Во Франции винопроизводство упало на 17% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства.
French wine production at 'historically low' levels https://t.co/F4aH4nLzCc pic.twitter.com/hXTgw5DzGd— The Local France (@TheLocalFrance) 22 июля 2017 г.
Отмечается, что нынешний уровень производства вина стал на 16% меньше средних показателей за последние пять лет.
Напомним, в эти дни, с 21 по 23 июля, в Крыму проходит винный фестиваль In Vino Veritas. Сегодня утром в рамках праздника прошла необычная эстафета, в которой приняли участие отечественные виноделы.
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