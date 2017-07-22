Возвращайся скорее, сука. Провисевшая на доме в Москве девушка оставила записку

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские и следователи. Выясняются все обстоятельства гибели девушки.

Полицейские обнаружили предсмертную записку девушки, покончившей жизнь самоубийством в Новой Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— Любимый, я тебя искала. Я жду тебя дома, возвращайся скорее, сука, — говорится в предсмертной записке.

Что стало причиной суицида девушки, сейчас выясняют следователи. Напомним, её тело было обнаружено повешенным из окна в одном из домов в Новой Москве.