Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

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Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

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Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Если проект закона будет утверждён, то президент США получит право накладывать санкции на лиц, инвестирующих в строительство российских экспортных трубопроводов.

На официальном сайте Конгресса США появился проект закона по санкциям против Ирана и России. Отмечается, что документ поступил в нижнюю палату Конгресса США 12 июля. Голосование по нему должно состояться 25 июля.

Документ предполагает сокращение до 14 дней максимального срока финансирования российских банков, находящихся под санкциями. То же коснётся подсанкционных компаний нефтегазового сектора — для них срок уменьшат до 30 дней.

Также в случае принятия законопроекта президент США получит право накладывать санкции на лиц, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или один миллион долларов единовременно.

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