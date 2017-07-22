Трёхлетний ребёнок попал под поезд в Воронеже

Трёхлетний мальчик попал под поезд в Воронеже и получил тяжёлые травмы. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

По данным следователей, инцидент произошёл накануне вечером. Женщина переходила железнодорожные пути в районе перегона станций Воронеж-1 — Отрожка со своими малолетними детьми 2014 и 2017 года рождения. Но внезапно трёхлетний мальчик вырвался из рук матери и побежал по настилу через железнодорожные пути и попал под поезд.

Ребёнок был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.