Посетитель Starbucks в Калифорнии избил стулом вооружённого грабителя кофейни

Преступник совершенно не ожидал такого наглого отпора, а уж тем более от клиента заведения.

В американском штате Калифорния в одной из кофеен Starbucks преступник, который с пистолетом в руках попытался ограбить кассира, встретил серьёзное сопротивление со стороны одного из посетителей по имени Крегг Джерри. Об этом сообщает ABC News.

На кадрах, запечатлённых камерой видеонаблюдения, видно, как преступник, который позднее был идентифицирован как Райан Флорес, направляет пистолет на сотрудника кофейни и требует отдать ему выручку. Спустя несколько секунд грабитель получает сокрушительный удар по голове стулом от одного из посетителей заведения.

Растерявшийся преступник попытался оказать сопротивление своему обидчику, однако тот оказался сильнее. Злоумышленник выхватил нож и попытался ударить посетителя кафе, однако тот отобрал у него оружие и использовал его против обидчика. Затем преступнику всё-таки удалось ранить мужчину и скрыться.

Спустя некоторое время злоумышленника арестовала полиция неподалёку от места преступления. Раненого посетителя экстренно госпитализировали прибывшие на место медики. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Офицеры полиции по достоинству оценили смелость и мужество очевидца, который не остался в стороне, однако они отметили, что такое не следует повторять никому, так как это очень опасно.