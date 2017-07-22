Космонавт МКС провёл урок ученикам "Сириуса" в прямом эфире

Воспитанники образовательного центра спросили, доводилось ли космонавту видеть НЛО.

Воспитанники образовательного центра "Сириус" вышли на прямую связь с МКС и задали вопросы космонавту "Роскосмоса" Федору Юрчихину, работающему на орбите.

В "космическом уроке" также поучаствовали школьники Томска. Школьники спрашивали, доводилось ли космонавту видеть НЛО, какие научные эксперименты проводят космонавты орбитальной станции и что больше всего удивляет их во время миссий.

— Самое необычное — это когда видишь нашу планету Земля в иллюминаторе, — ответил Юрчихин.

Также он рассказал детям о действии гравитации. По словам космонавта, "иногда хочется просто налить чай в кружку и поставить её на стол", но и отсутствие притяжения позволяет человеку "делать то, что в обычном физическом состоянии затруднительно".

Образовательный центр "Сириус" в Сочи был создан в 2014 году на базе олимпийских объектов.