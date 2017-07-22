В Башкирии пропавшую семью с двухлетним ребёнком нашли в машине на дне реки

В машине были найдены 37-летний мужчина, его 29-летняя супруга и двухлетний ребёнок. Предположительно, автомобиль скатился в водоём из-за того, что его забыли поставить на ручник. У пары остались другие малолетние дети.

В Башкирии со дна реки Таналык был вытащен автомобиль с телами трех погибших — супружеской пары и их двухгодовалого ребенка. Семья отправилась на отдых 5 дней назад и пропала, сообщает СУ СК по региону.

Жители села Акъяр отправились к реке 17 июля на личном автомобиле. Проверка показала, что машине не была поставлена на ручной тормоз. Вероятней всего, она просто скатился в реку. Предварительная причина смерти — утопление.

У пары остались другие малолетние дети 2009-2013 годов рождения. По инициативе следователя СКР, они определены в детские и лечебные учреждения. Следователи продолжают проверку.