Париж назвал время начала телефонных переговоров в "нормандском формате"

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Париж назвал время начала телефонных переговоров в "нормандском формате"

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Французские власти подтвердили проведение телефонных переговоров лидеров "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина) 24 июля. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Уточняется, что в 11:00 (12:00 мск) у президента Франции Эммануэля Макрона запланирована беседа с Петром Порошенко, Владимиром Путиным и Ангелой Меркель.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о подготовке разговора лидеров "нормандской четвёрки" ещё 9 июля.

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