Париж назвал время начала телефонных переговоров в "нормандском формате"

Французские власти подтвердили проведение телефонных переговоров лидеров "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина) 24 июля. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Уточняется, что в 11:00 (12:00 мск) у президента Франции Эммануэля Макрона запланирована беседа с Петром Порошенко, Владимиром Путиным и Ангелой Меркель.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о подготовке разговора лидеров "нормандской четвёрки" ещё 9 июля.
- Популярные
- По времени